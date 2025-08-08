ضباط إسرائيليون: القيادة السياسية تدفع الجيش لخطر ارتكاب "جرائم حرب"

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلًا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، بأن ما تُسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" تسببت في تعرض إسرائيل لأكبر تسونامي سياسي في تاريخها.

وقالت المصادر العسكرية، إن القيادة السياسية تدفع الجيش لخطوات لم يدرسها وتعرضه لخطر الاشتباه بارتكاب "جرائم حرب"، مشيرة إلى أن قادة الجيش حذروا باجتماعات داخلية من الإرهاق الذي وصلت إليه القوات النظامية والاحتياط.

وحذرت المصادر، من أن استمرار الحرب يؤدي إلى استخدام سياسة اقتصاد بالذخيرة والبحث عن بدائل لذخائر الدبابات، موضحة أن رئيس الأركان، إيال زامير، يدعم التوصل إلى صفقة تنهي الحرب وتمنح الجيش وقتًا لترميم صفوفه.

وبحسب ما قالته المصادر العسكرية للصحيفة العبرية، فإن رئيس الأركان ونائبه وأغلب قادة الجيش يعارضون احتلال قطاع غزة، لافتة إلى أن احتلال القطاع قد يستغرق 3 سنوات ويستدعي فرض حكم عسكري.