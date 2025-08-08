إعلان

وزير الخارجية الهولندي: غزة ملك للفلسطينيين

02:21 م الجمعة 08 أغسطس 2025

وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب

وكالات

علق وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، على موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على السيطرة على مدينة غزة.

وقال فيلدكامب، إن خطة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتكثيف العمليات الإسرائيلية في غزة "خطوة خاطئة".

وأكد وزير الخارجية الهولندي، في منشور على منصة "إكس" اليوم، أن موقف بلاده واضح وهو أن قطاع غزة ملك للفلسطينيين.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، وافق صباح اليوم الجمعة على خطة لـ"السيطرة" على مدينة غزة.

وجاء القرار بعد ساعات من قول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعتزم السيطرة عسكريًا على قطاع غزة بأكمله على الرغم من تزايد الانتقادات في الداخل والخارج بسبب الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني.

