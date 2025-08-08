وزير الخارجية الهولندي: غزة ملك للفلسطينيين

وكالات

علق وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، على موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على السيطرة على مدينة غزة.

وقال فيلدكامب، إن خطة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتكثيف العمليات الإسرائيلية في غزة "خطوة خاطئة".

وأكد وزير الخارجية الهولندي، في منشور على منصة "إكس" اليوم، أن موقف بلاده واضح وهو أن قطاع غزة ملك للفلسطينيين.

The plan of the Netanyahu government to intensify Israeli operations in Gaza is a wrong move. The humanitarian situation is catastrophic and demands immediate improvement. This decision in no way contributes to this and will also not help to get the hostages home. 1/2 — Caspar Veldkamp (@ministerBZ) August 8, 2025

يشار إلى أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، وافق صباح اليوم الجمعة على خطة لـ"السيطرة" على مدينة غزة.

وجاء القرار بعد ساعات من قول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعتزم السيطرة عسكريًا على قطاع غزة بأكمله على الرغم من تزايد الانتقادات في الداخل والخارج بسبب الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني.