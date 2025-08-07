ترامب يجدد دعوته لدول الشرق الأوسط للانضمام إلى اتفاقات أبراهام

القاهرة- مصراوي

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الخميس) على منصته الخاصة "Truth Social" منشورًا يتناول الوضع الإقليمي وقضية إيران، حيث أكد أن "بعد أن تم تدمير الترسانة النووية التي كانت 'تُصنع' بواسطة إيران بشكل كامل، من المهم جدًا بالنسبة لي أن تنضم كل دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات أبراهام".

وأضاف ترامب، أن هذا الإجراء سيضمن السلام في المنطقة.

يُذكر أن ترامب كان من رواد اتفاقيات أبراهام التي وُقعت عام 2020، والتي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة، البحرين، المغرب، والسودان. والآن يدعو ترامب لتوسيع هذه المبادرة لتشمل المزيد من الدول بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وضمان الاستقرار والأمن لجميع الأطراف المعنية.

في سياق متصل، تناول ترامب موضوع البرنامج النووي الإيراني ورفضه لأي محاولة لإيران للعودة إلى تخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى أن سياسة إدارته الصارمة خلال ولايته الأولى نجحت في منع صراعات إضافية في الشرق الأوسط عبر منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وحذر ترامب النظام الإيراني بقوله: "قد تقول إيران إنها ستبدأ كل شيء من جديد، ولكن هذا أمر خطير جدًا عليها، لأننا سنرد فور أن تبدأ بذلك، وأعتقد أن إيران تدرك ذلك جيدًا".