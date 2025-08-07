وكالات

قالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا، الخميس، إن التهجير والقتل في غزة يشبهان إلى حد كبير جدا الإبادة الجماعية.

وأشارت ريبيرا إلى أنه ما يحدث في غزة هو استهداف للسكان والحكم عليهم بالموت جوعا، مؤكدة أن الشعب في غزة محاصر بلا مأوى وتدمر منازله وهو بلا طعام أو ماء أو دواء.

وأكدت ريبيرا، أنه لا وجود في غزة لأي مظهر من مظاهر الإنسانية ولا يسمح لأي شهود بالحضور.

وعبّر نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس كرافيك، الخميس، عن قلق مملكة النرويج بشأن ما يحدث في قطاع غزة وهو بمثابة كابوس

وأكد كرافيك في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن إسرائيل لم تف بالتزاماتها بشأن نقل المساعدات إلى غزة، معربا عن انزعاج بلاده لرؤية المدنيين يعانون بغزة لعدم قدرتهم على الوصول للغذاء والدواء.

وشدد كرافيك، على أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بل تنتهكه، مشيرا إلى أن بلاده تريد من إسرائيل أن تمتثل لمطالب إدخال المساعدات إلى غزة.

وأوضح كرافيك، أن معاناة الفلسطينيين خصوصا في غزة من أولويات جدول أعمال حكومة بلاده، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح بدخول كثير من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار نائب وزير الخارجية النرويجي، إلى أن بلاده تعمل مع الشركاء بالمنطقة والأوروبيين لتتخذ إسرائيل مسارا مختلفا على الأرض، مضيفا "نتابع الوضع عن كثب في غزة ونعلم أنه لا بد من اتخاذ مقاربات مختلفة".