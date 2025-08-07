وكالات

أعلن محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي نتائج متابعة وفد البرلمان العربي برئاسته لانتخابات مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية، والتي تابعها وفد البرلمان منذ اللحظات الأولى لفتح مراكز الاقتراع، ووقف على مختلف جوانبها في بعض المحافظات المصرية على مدار اليومين الماضيين، مؤكدًا أن الانتخابات جرت في أجواء من التنظيم المحكم، والسلاسة في الإجراءات، والانضباط داخل اللجان.

وأضاف أن العملية الانتخابية تمت بنجاح بفضل الإجراءات القانونية والتنظيمية، وحُسن استقبال الناخبين من قِبل القائمين على اللجان، إلى جانب التنظيم الدقيق داخل مراكز الاقتراع، والتواجد الأمني الهادئ والفعال الذي ساهم في توفير أجواء آمنة وهادئة للناخبين إلى جانب التيسير الواضح على الناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي أمام المؤتمر الصحفي الخاص بعرض نتائج متابعة البرلمان العربي لانتخابات مجلس الشيوخ المصري، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي.

ولفت رئيس البرلمان العربي إلى أن وفد البرلمان العربي خلال متابعته لمس مستوى عال من الجاهزية والاستعداد من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات، التي حرصت على توفير المواد الإرشادية لضمان فهم الناخبين لحقوقهم وواجباتهم، مما يعكس وعيًا مؤسسيًا بأهمية تعزيز الثقافة الانتخابية، وكذلك وجود العناصر النسائية والشبابية، سواء كناخبين أو ضمن طواقم الإشراف والتنظيم، وهو ما يعكس روح المشاركة الوطنية والمجتمعية الواسعة.

كما أكد "اليماحي"، أن الأجواء الانتخابية للانتخابات تبرهن على حرص الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها المعنيَّة على تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية وتعكس مكانة جمهورية مصر العربية وريادتها في ترسيخ الحياة الديمقراطية ودولة المؤسسات بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وأشار "اليماحي" إلى أن وفد البرلمان العربي سيقوم برفع تقرير مُفصل وشامل بنتائج متابعته لهذه العملية الانتخابية إلى معالي المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يتضمن ما تم رصده من إيجابيات، إلى جانب أية ملاحظات قد تسهم في تعزيز وتطوير العملية الانتخابية مستقبلًا.

وتوجه رئيس البرلمان العربي باسم البرلمان العربي بأصدق التهاني إلى جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على نجاح هذا العرس الديمقراطي، الذي يمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ أسس المشاركة السياسية، مؤكدًا دعم البرلمان العربي الكامل لكل ما من شأنه أن يُعزز المسار الديمقراطي في مصر، ويخدم تطلعات شعبها العزيز نحو مزيد من التقدم والازدهار.