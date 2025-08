وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو توثق حطام مروحية عسكرية تحطمت في منطقة أشانتي جنوبي غانا، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم وزيري الدفاع والبيئة.

وفي بيان رسمي، أكدت الحكومة الغانية سقوط المروحية ومصرع وزيري الدفاع إدوارد أومان بواما، والبيئة والتكنولوجيا إبراهيم مورتالا محمد، إلى جانب ثلاثة مسؤولين آخرين وثلاثة من أفراد القوات الجوية.

A helicopter crash has been reported in Obuasi involving the Defence Minister, Dr. Omane Boamah, and three others. pic.twitter.com/Z6zdju3xIN