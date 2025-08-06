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صور وفيديو | تحطم مروحية في غانا يودي بحياة وزيري الدفاع والبيئة و6 آخرين

07:23 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    تحطم مروحية في غانا
  • عرض 13 صورة
    تحطم مروحية في غانا
  • عرض 13 صورة
    تحطم مروحية في غانا
  • عرض 13 صورة
    تحطم مروحية في غانا
  • عرض 13 صورة
    تحطم مروحية في غانا
  • عرض 13 صورة
    تحطم مروحية في غانا
  • عرض 13 صورة
    تحطم مروحية في غانا
  • عرض 13 صورة
    تحطم مروحية في غانا
  • عرض 13 صورة
    تحطم مروحية في غانا
  • عرض 13 صورة
    تحطم مروحية في غانا
  • عرض 13 صورة
    تحطم مروحية في غانا
  • عرض 13 صورة
    تحطم مروحية في غانا
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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو توثق حطام مروحية عسكرية تحطمت في منطقة أشانتي جنوبي غانا، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم وزيري الدفاع والبيئة.

وفي بيان رسمي، أكدت الحكومة الغانية سقوط المروحية ومصرع وزيري الدفاع إدوارد أومان بواما، والبيئة والتكنولوجيا إبراهيم مورتالا محمد، إلى جانب ثلاثة مسؤولين آخرين وثلاثة من أفراد القوات الجوية.

ووصف جوليوس ديبرا، رئيس هيئة أركان الرئيس جون ماهاما، الحادث في مؤتمر صحفي بأنه "مأساة وطنية"، مشيرًا إلى أن الرئيس والحكومة يتقدمان بالتعازي لأسر الضحايا من المدنيين والعسكريين الذين قضوا أثناء أداء واجبهم الوطني.

وكانت القوات المسلحة الغانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم فقدان الاتصال بالرادار مع المروحية، قبل أن يتم تأكيد وقوع الحادث.

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