الرياض- (د ب أ)

جدد السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر اليوم الجمعة ، التأكيد على أن رعاية المملكة لمؤتمر القضية الجنوبية في الرياض تجمع الشخصيات والقيادات الجنوبية الفاعلة بدون تمييز أو إقصاء، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي في إطار رغبة الرياض للتوصل إلى تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية، بما يكفل تحقيق إرادة شعب الجنوب وتطلعاتهم، تمهيداً لطرحه ومناقشته على طاولة الحوار السياسي الشامل في اليمن.

وأعرب آل جابر عن ارتياح سعودي تجاه قرار حل المجلس الانتقالي وكتب في حسابه في منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "أكد القرار الشجاع لقيادات الانتقالي بحل المجلس حرصهم على مستقبل القضية الجنوبية وليس السعي للمصلحة الشخصية، كما أن اختيارهم لخيار الحوار برعاية المملكة سيحظى بدعم دولي لعقد المؤتمر ولمخرجاته."

وبحث آل جابر أمس الخميس، مع وفد المجلس الانتقالي الجنوبي الذي وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، مستجدات التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الجنوبية وسبل معالجتها.

وناقش سفير الرياض لدى اليمن مع وفد الانتقالي الذي زار الرياض، تحركات المجلس بتوجيه من عيدروس الزبيدي، واصفاً تلك التحركات بأنها "أساءت للقضية الجنوبية ولم تخدمها، وأضرت بوحدة الصف في مواجهة الأعداء"، كما ذكر في تغريدته اليوم الجمعة.

وتضمن اللقاء الذي جمع السفير السعودي بأعضاء المجلس الانتقالي، النقاش بشأن بحث سبل حلول القضية الجنوبية، إضافة إلى بحث جهود التحالف لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، كما تطرقت المباحثات إلى الترتيبات الخاصة بمؤتمر القضية الجنوبية، المقرر عقده في الرياض خلال الفترة المقبلة.

ويأتي قرار حل المجلس الانتقالي الجنوبي عقب تداعيات الأحداث الأخيرة التي نتج عنها تحريك السلاح في محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن بإيعاز من الزبيدي الذي تخلف عن قبول الدعوة السعودية وفر إلى أبوظبي، إذ شكّل عصابة مسلحة لارتكاب جرائم قتل ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية والإضرار بها بانتهاكات جسيمة ضد المدنيين وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية.