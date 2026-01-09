إعلان

فرنسا تغلق محطة طاقة نووية مطلة على القنال الإنجليزي وسط عاصفة

كتب : مصراوي

05:39 م 09/01/2026

فرنسا تغلق محطة طاقة نووية مطلة على القنال الإنجليزي وسط عاصفة

(د ب أ)

أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية الحكومية "إلكتريسيتيه دو فرانس" اليوم الجمعة أنها أغلقت محطتها المطلة على القنال الإنجليزي "فلامانفيل"، نظرا لهبوب عاصفة قوية.

وذكرت الشركة أنه تم إغلاق "فلامانفيل" ليلة الخميس- الجمعة وصدرت تعليمات لأفراد الطاقم غير الأساسيين بالعمل من المنزل. وأوضحت الشركة أن أفراد الطاقم الأساسيين سيظلون في المحطة شمال غربي فرنسا.

وجاءت العاصفة جروتي مصحوبة برياح بسرعة 213 كيلومترا في الساعة في الليل على طول القنال الإنجليزي.

واقتلعت الرياح أشجارا وتسببت في انهيار أسطح منازل وتعطلت حركة النقل بشدة.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع وفيات أو إصابات.

فرنسا اغلاق محطة نووية القنال الانجليزي

