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صحة غزة: ارتفاع ضحايا التجويع في قطاع غزة إلى 193 وفاة

12:20 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

وزارة الصحة الفلسطينية

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وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 193 حالة وفاة، من بينهم 96 طفلًا".

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

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وزارة الصحة الفلسطينية غزة الأزمة الإنسانية
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