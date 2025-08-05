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إيران تعين على لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي

11:02 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

علي لاريجاني

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طهران - (د ب أ)

أعلنت طهران اليوم الثلاثاء تعيين علي لاريجاني، المستشار المحافظ للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في منصب أمين عام مجلس الأمن القوي في البلاد.

ويحل لاريجاني (67 عاما) محل القائد السابق لفيلق الحرس الثوري الإسلامي المؤثر، علي أكبر أحمديان، الذي سيتولى منصبا تم استحداثه في الحكومة، وفقا لوكالة الأنباء "تسنيم" الرسمية.

ويتعامل مجلس الأمن القومي مع القضايا المتعلقة بالأمن القومي والدفاع وحماية الثورة الإسلامية، وقد ناقش المجلس كثيرا برنامج البلاد النووي في الماضي.

ويتعين أن يوافق الزعيم الأعلى للبلاد على قرارات مجلس الأمن القومي في مثل هذه القضايا.

ويترأس المجلس الرئيس مسعود بزشكيان ويضم نحو 10 أعضاء آخرين، من بينهم العديد من الوزراء والجنرالات.

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علي لاريجاني إيران
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