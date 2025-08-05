البث العبرية: توقعات باستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي اليوم

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد الآن اجتماعا لاتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية في غزة وتوقعات بأن يستقيل رئيس الأركان إيال زامير إذا تقرر احتلال القطاع بالكامل.

وكان زامير أصدر قرارا بتقليص حم القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، في ما اعتبرته وسائل إعلام عبرية رفضًا ضمنيا لضغوط الوزراء اليمينيين المتطرفين في الحكومة لاحتلال غزة بالكامل.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن قرار زامير تم تفسيره على أنه رد على تهديدات بإقالته ما لم يقبل مقترحات احتلال غزة بالكامل.