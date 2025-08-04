مؤسسات حقوقية تندد بتصريحات ويتكوف وتؤكد تفشي المجاعة بغزة

وكالات

استنكرت مؤسسات حقوقية دولية بشدة تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة.

وقالت المؤسسات الحقوقية، في بيان اليوم الاثنين، إن تصريحات ويتكوف تعتبر تجاهل تام للحقائق الموثقة بوجود كارثة تهدد أكثر من مليوني إنسان، مؤكدة أن المجاعة في غزة حقيقة ملموسة أودت بحياة 159 إنسانًا على الأقل، بينهم 90 طفلًا.

وذكر البيان، أن الأزمة الإنسانية في غزة تطال الجميع بمن فيهم الأسرى الإسرائيليون، مشددًا على أنه يجب على الأمم المتحدة إرسال لجنة تحقيق مستقلة إلى غزة لمعاينة الوضع الكارثي للسكان، كما يجب عليها التحقيق في سياسة التجويع الممنهج في القطاع باعتبارها "جريمة حرب".

وطالبت المؤسسات الحقوقية الدولية في بيانها، المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقها في جرائم الحرب المُرتكبة بقطاع غزة، كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول الصحفيين إلى غزة.

وطالبت الحكومات الداعمة للتجويع كالولايات المتحدة بتحمل مسؤوليتها وضمان وصول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

ودعت المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي لفرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة وضمان وصول المساعدات.