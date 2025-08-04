لبنان يحيي الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت |فيديو-صور

كتبت- سهر عبد الرحيم:

يحيي لبنان، اليوم الاثنين الرابع من أغسطس، الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، في حادثة تعد الأعنف في تاريخ لبنان وثاني أكبر انفجار غير نووي في العالم بعد انفجار ميناء هاليفاكس في كندا عام 1917.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم، أن الدولة اللبنانية ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب، وأنه لن يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في "جريمة مرفأ بيروت".

فيديو جديد لانفجار مرفأ بيروت عشرات الضحايا والجرحى تحت الأنقاض وعلى البواخر وفي المياه ولامعلومات واضحة حتى الآن عن أسباب ونتائج الانفجار الهائل pic.twitter.com/wDlodk36UU — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) August 4, 2020

وشدد الرئيس اللبناني على أن "العدالة لن تموت، وأن الحساب آت لا محالة"، ووجه عون حديثه لعائلات القتلى والجرحى في انفجار المرفأ، قائلًا إن دماء أحبائهم لن تذهب سدى، وإن آلامهم لن تبقى بلا جواب.

كما أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمس الأحد خلال مراسم افتتاح "شارع ضحايا الرابع من آب" بالقرب من مدخل مرفأ بيروت، أن الحكومة ستحاسب كل من تسبب في هذه الكارثة الإنسانية، مشددًا على أنه لا أحد فوق القانون وأن التحقيقات جارية في هذا الأمر.

واستذكر اللبنانيون حادث مرفأ بيروت بنشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر حجم الدمار الذي خلفه الانفجار ولحظة هلع الناس وفرارهم من منازلهم إلى الشوارع خوفًا من الانفجار.

فيديو اللحظات الاولى بعد الانفجار ب ٤ اب

شوفوا الشارع يلي كنت ساكن فيه والناس

بتذكر هون عم بطمن اهلي#انفجار_٤_اب #انفجار_مرفأ_بيروت #انفجار_المرفأ pic.twitter.com/TSADvGIdix — ziad itani (@ZiadItanioff) August 4, 2025

ماذا حدث في الرابع من أغسطس 2020؟

في الرابع من أغسطس عام 2020، شهد لبنان أكبر كارثة إنسانية في تاريخه وهو وقوع انفجار في ميناء بالعاصمة بيروت، تسبب في مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة أكثر من 6000 آخرين كما تضررت الآلاف من المباني والبنية التحتية في المنطقة.

البداية كانت بحدوث حريق واسع في مرفأ بيروت، وبعد الساعة السادسة بالتوقيت المحلي بقليل في يوم 4 أغسطس، اشتعلت النيران في مستودع يقع مقابل صوامع تخزين حبوب ضخمة في المرفأ، ثم وقعت سلسلة من الانفجارات الصغيرة قبل أن يحدث الانفجار المروع الذي دمر نحو نصف العاصمة، وفقًا لشبكة "بي بي سي".

قبل قليل حدث هذا الانفجار الضخم في العاصمة اللبنانية بيروت، ويعتقد أنه بسبب مواد كيميائية او مفرقعات في المستودعات بمرفأ بيروت… pic.twitter.com/bwCa6O5aY6 — MOATH | معاذ (@M0ATH) August 4, 2020

أدى الانفجار إلى تدمير منطقة رصيف الميناء بالكامل، مخلفًا حفرة ضخمة قُدّر عرضها بنحو 140 مترًا، وقد غمرتها مياه البحر. وجراء دوي الانفجارات؛ تكسر زجاج النوافذ في بوابة المسافرين في مطار بيروت الدولي الواقع على بعد حوالي 9 كيلومترات عن موقع الانفجار، بحسب الشبكة.

وبسبب قوة الانفجار، سُمع دويه في جزيرة قبرص الواقعة على بُعد 200 كيلومتر في البحر الأبيض المتوسط، وبحسب خبراء الزلازل في مركز المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن قوة الانفجار تعادل زلزالًا بقوة 3.3 على مقياس ريختر، بحسب "بي بي سي".

العدالة



لا يُخلّد الشهداء بندوة أو نُصب، بل بالعدالة التي تُقام باسمائهم.



٤ آب، انفجار المرفأ. pic.twitter.com/wYCiQX9Ci8 — Mounir Khater (@MK442MK) August 3, 2025

واعتبر رولاند ألفورد، المدير الإداري لشركة "ألفورد تكنولوجيز" (شركة بريطانية متخصصة في التخلص من الذخائر المتفجرة)، أنه هذا الانفجار يُصنَّف على أنه قنبلة نووية وليس قنبلة تقليدية، "ويُعَدُّ هذا على الأرجح من بين أكبر الانفجارات غير النووية على مر التاريخ".

وآنذاك، قال رئيس منظمة الصليب الأحمر اللبناني، جورج كتاني: "ما شهدناه كارثة مهولة. والضحايا والجرحى في كل مكان". كما ذكر محافظ العاصمة بيروت، مروان عبود، أن نحو 300 ألف نسمة باتوا بلا مأوى مؤقتًا، وأن مجمل الخسائر قد يتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار.

ووفقًا لما أعلنته الحكومة اللبنانية بعد وقت قصير من الحادثة، فإن الانفجار حدث بسبب احتراق ما يقرب من 2.75 كيلو طن من نترات الأمونيوم المخزنة بطريقة غير آمنة في مستودع بالميناء. وفتحت الحكومة تحقيقًا في الحادث، وبالرغم من مرور 5 سنوات كاملة على المأساة، فإن نتائج التحقيق لم تُعلن بعد.