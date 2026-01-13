تركيا: محامٍ يطلق النار على قاضية داخل محكمة في إسطنبول

إسطنبول - (د ب أ)

تعرضت قاضية تركية لإطلاق نار من ممثل ادعاء داخل مكتبها في محكمة بمدينة إسطنبول، حسبما قالت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية اليوم الثلاثاء.

وجاء إطلاق النار الذي وقع في محكمة استئناف إقليمية في أعقاب مشادة بين القاضية (45 عاما) والمحامي (33 عاما).

وأصيبت القاضية بجرح في منطقة الفخذ، وحالتها ليست مهددة للحياة لكنها خضعت لجراحة.

وتم اعتقال الجاني المزعوم ويتم التحقيق معه بتهمة الشروع في القتل.

ونقلت وكالة الأناضول عن مكتب المدعي العام قوله إن المتهم والضحية عملا معا في السابق في محكمة في إسطنبول.