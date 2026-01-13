سوريا.. الجيش يعلن منطقتين في ريف حلب "مناطق عسكرية مغلقة"

دمشق - (د ب أ)

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري اليوم الثلاثاء، اعتبار دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي منطقة عسكرية مغلقة.

وقالت الهيئة ، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) يأتي هذا الإجراء: "نتيجة لاستمرار تنظيم قسد بحشد مجاميعه مع ميليشيات بي كيه كيه الإرهابية وفلول النظام البائد في هذه المنطقة (دير حافر ومسكنة)، ولكونها منطلقاً للمسيرات الانتحارية الإيرانية التي قصفت مدينة حلب".

ودعت الهيئة المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع تنظيم قسد بهاتين المنطقتين، وطالبت كافة المجاميع المسلحة بها "الانسحاب إلى شرق الفرات" قائلة "حافظوا على أرواحكم".

وأضافت أن "الجيش العربي السوري سيقوم بكل ما يلزم لمنع المجاميع المسلحة التي تحتشد بهاتين المنطقتين من استخدامهما منطلقاً لعملياتهم الإجرامية".

وأفاد مصدر عسكري سوري لسانا أن الجيش العربي السوري تمكن اليوم من إحباط محاولة عناصر تنظيم قسد تلغيم وتفجير الجسر الواصل بين قريتي رسم الإمام ورسم الكروم قرب دير حافر شرق حلب.

وأضاف المصدر أن الجيش يستهدف مواقع تنظيم قسد بمحيط مدينة دير حافر بقذائف المدفعية رداً على استهداف الأخير محيط قرية حميمة بالطائرات المسيّرة.

وأشار المصدر إلى أن الاستهداف جاء في إطار الرد على الاعتداءات المتكررة، من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وقالت قوات قسد في بيان لها إن القوات الحكومية بدأت بقصف دير حافر، لكنها ذكرت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

ومن جانبها، أدانت وزارة الطاقة السورية قيام تنظيم قسد بتفجير جسر أم تينة شرق دير حافر ما أدى إلى توقف البوابات التنظيمية (كيو 9) وهو آخر جسر كان يربط المنطقة ويخدمها الأمر الذي تسبب بقطع كامل وسائل الوصول إلى الموقع، وفقا لسانا.

وحملت الوزارة التنظيم المسؤولية الكاملة عن تعريض القناة الرئيسية للخطر وتهديد نحو 8000 هكتار من الأراضي الزراعية بالغرق نتيجة الارتفاع الكبير في سرعة جريان المياه ولا سيما في منطقة دير حافر ومحيطها.

وشهدت حلب مؤخرا اشتباكات بين الجيش السوري وقوات قسد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية أسفرت عن 24 حالة وفاة وإصابة 105 أشخاص. وقد توقفت بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإجلاء آمن للقتلى والجرحى والمدنيين العالقين والمقاتلين من الحيين إلى شمالي وشرقي سوريا.

وكانت السلطات السورية أعلنت تسجيل 24 حالة وفاة و105 إصابات جراء الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات قسد في مدينة حلب يوم الثلاثاء الماضي .