الفلبين والهند تجريان أول دوريات بحرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي

مانيلا- (أ ش أ)أعلن مسئولون اليوم الاثنين، أن البحريتين الفلبينية والهندية قامتا بإجراء دورية مشتركة لأول مرة في بحر الصين الجنوبي، وذلك بالتزامن مع مغادرة الرئيس فرديناند ماركوس مانيلا متوجهًا إلى نيودلهي في زيارة رسمية.

وصرح قائد الجيش الفلبيني، روميو براونر، بأن أول دورية مشتركة للبحرية الفلبينية مع البحرية الهندية على وشك الانتهاء دون أي عوائق، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية.

وقال براونر للصحفيين - دون ذكر أي دولة بالاسم - "لم نشهد أي حوادث مؤسفة، ولكن لا تزال هناك حوادث تلاحقنا - كما توقعنا بالفعل".

وشاركت في أول مناورة بحرية مشتركة للبلدين، سفن تابعة للبحرية الهندية، شملت المدمرة الصاروخية الموجهة "دلهي"، وناقلة النفط "شاكتي"، والكورفيت "كيلتان".. ونشرت الفلبين فرقاطتين، هما "بي آر بي ميجيل مالفار" و"بي آر بي خوسيه ريزال".

وتزامنت المناورات مع مغادرة ماركوس إلى الهند في زيارة تستغرق خمسة أيام، حيث قال إنه سيسعى إلى تعميق العلاقات البحرية والسعي إلى التعاون في قطاعات تشمل الدفاع وصناعة الأدوية والزراعة.