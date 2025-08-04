طهران- (أ ب)

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الاثنين أن إيران أسست مجلسا دفاعيا جديدا بعدما الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في يونيو الماضي.

وقالت وسائل الإعلام إن المجلس الأعلى للأمن القومي اتخذ قرار تشكيل المجلس الأعلى للدفاع الوطني، حيث سيترأسه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وستولى المجلس الخطط الدفاعية وتحسين قدرات القوات المسلحة الإيرانية. وسيضم المجلس رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ورؤساء الأفرع العسكرية والوزارات ذات الصلة.

ويأتي قرار إيران بتشكيل المجلس بعد حرب جوية استمرت 12 يوما شنتها إسرائيل والولايات المتحدة، وأسفرت عن مقتل نحو 1100 شخص، بينهم مسؤولون وقادة عسكريون.

وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد فترة قصيرة من استهداف الهجمات الجوية المنشآت النووية الرئيسية في إيران.