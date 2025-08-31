وثيقة إسرائيلية تكشف فشل عربات جدعون وتؤكد: حماس امتلكت شروط الانتصار

وكالات

رغم تأكيد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أن عملية "عربات جدعون" في غزة حققت أهدافها بنجاح، كشفت وثيقة داخلية أعدها جيش الاحتلال في إطار استعداداته للمرحلة التالية من العملية والتي تتضمن احتلال غزة، عن فشلها بشكل قاطع.

وأكدت الوثيقة وفق القناة 12 العبرية، أن إسرائيل ارتكبت كافة الأخطاء الممكنة بما في ذلك شن حرب تتناقض مع عقيدتها العسكرية. كما ذكرت أن الجيش الإسرائيلي خاض الحرب دون مراعاة للوقت أو إدارة الموارد واستنفد قواته، ما تسبب في خسارة إسرائيل مصداقيتها الدولية.

وأوضحت الوثيقة، أن الأسلوب القتالي لجيش الاحتلال في غزة لا يتناسب مع عقيد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وأسلوبها في القتال؛ إذ ورد في الوثيقة عنوان رئيسي يقول "امتلكت حماس جميع شروط البقاء والانتصار - الموارد والحجم وأسلوب القتال المناسب".

وشددت الوثيقة الداخلية، على أن بعض أهداف الحرب التي حددها نتنياهو لم تتحقق أبدا، إذ لم تُهزم حماس عسكريا أو سياسيا، كما فشل الجيش في استعادة الأسرى لا من عملية عسكرية أو صفقة تبادل.

وأوردت الوثيقة، عدد من الأسباب الرئيسية لفشل عملية "عربات جدعون" في غزة، والتي من بينها: لجوء إسرائيل إلى الردع بدلا من حسم المعركة من أجل الترويج إلى صفقة تبادل أخرى، غير أن حماس أدركت كيفية استغلالها.

كذلك، أشارت الوثيقة إلى أن "المنطق المنهجي للمناورة انهار"؛ حيث لم يركّز جيش الاحتلال الإسرائيلي جهوده على مراكز الثقل في غزة، إذ عملت القوات في ذات المناطق التي سبق وأن عملت فيها في الشهور الأولى من الحرب.

وتطرّقت الوثيقة، إلى أن القتال في غزة تم دون وضع إطار زمني واضح، إذ كانت الأولوية للحفاظ على السلطة وليس العملية نفسها، ما أدى إلى استنفاد القوات والأسلحة، إلى جانب سوء إدارة "حرب العصابات" التي تقودها حماس.