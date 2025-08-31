إعلان

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يجر إسرائيل إلى خطوة قاتلة بغزة لإرضاء ترامب

08:45 م الأحد 31 أغسطس 2025

نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال قائد فرقة غزة السابق يسرائيل زيف، الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشلول ولن يتحرك قيد أنملة دون موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد زيف، أن حكومة نتنياهو تجر إسرائيل إلى خطوة قاتلة في غزة تتناقض مع أهداف الحرب لمجرد إرضاء الرئيس الأمريكي، مشددا على أن الاحتلال غير الضروري للكتل الخرسانية المفخخة في غزة سيكلف ثمنا باهظا من أرواح الجنود.

وأوضح زيف، أن حكومة نتنياهو بلا أهداف وبلا استراتيجية وبلا حنكة سياسية وتتخفى وراء مبادرات جيش الاحتلال، مضيفا أن "نتنياهو يتوقع تحركا مؤثرا للقضاء على حماس على غرار إيران رغم أنه يعلم جيدا أن هذا الأمر غير ممكن".

وشدد زيف، على أن إسرائيل تسير إلى الفخ في غزة والمتطرفون أمثال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يسيطرون تماما على نتنياهو، مؤكدا أن الاحتلال الوشيك لغزة يشكل خطرا كبيرا على وحدة ودافعية الجيش الإسرائيلي للقتال.

وأشار يسرائيل زيف، إلى أن نتنياهو حدد رئيس الأركان إيال زامير كمسؤول عن الفشل المعروف مسبقا في غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يسرائيل زيف نتنياهو إسرائيل غزة حماس إيران بتسلئيل سموتريتش إيال زامير ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1.5% و4% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة
"ابعتوا أنس يحميها".. كيف تفاعل مصريون مع إعلان السفارة البريطانية إغلاق أبوابها؟
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية