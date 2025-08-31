مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يجر إسرائيل إلى خطوة قاتلة بغزة لإرضاء ترامب

وكالات

قال قائد فرقة غزة السابق يسرائيل زيف، الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشلول ولن يتحرك قيد أنملة دون موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد زيف، أن حكومة نتنياهو تجر إسرائيل إلى خطوة قاتلة في غزة تتناقض مع أهداف الحرب لمجرد إرضاء الرئيس الأمريكي، مشددا على أن الاحتلال غير الضروري للكتل الخرسانية المفخخة في غزة سيكلف ثمنا باهظا من أرواح الجنود.

وأوضح زيف، أن حكومة نتنياهو بلا أهداف وبلا استراتيجية وبلا حنكة سياسية وتتخفى وراء مبادرات جيش الاحتلال، مضيفا أن "نتنياهو يتوقع تحركا مؤثرا للقضاء على حماس على غرار إيران رغم أنه يعلم جيدا أن هذا الأمر غير ممكن".

وشدد زيف، على أن إسرائيل تسير إلى الفخ في غزة والمتطرفون أمثال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يسيطرون تماما على نتنياهو، مؤكدا أن الاحتلال الوشيك لغزة يشكل خطرا كبيرا على وحدة ودافعية الجيش الإسرائيلي للقتال.

وأشار يسرائيل زيف، إلى أن نتنياهو حدد رئيس الأركان إيال زامير كمسؤول عن الفشل المعروف مسبقا في غزة.