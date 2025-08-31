سوريا: قسد تنفّذ هجومًا على نقاط عسكرية للجيش شرق حلب

وكالات

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الأحد، إن الجيش السوري تصدى لمجموعة قتالية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" حاولت التسلل إلى نقاط عسكرية للجيش بمنطقة تل ماعز شرق حلب.

وأشارت إلى أن قوات الجيش السوري، أوقعت عناصر القوة المتسللة بكمين محكم.

وأوضح مصدر حكومي سوري، أن قوات تابعة لـ"قسد" تتمركز في قرية أم تينة وينة حافر بريف حلب، استهدفوا نقاط عسكرية للجيش في تل ماعز في محاولة لتغطية انسحاب عناصرهم الذين وقعوا بالكمين.

وأفاد المصدر الحكومي، بأن الاشتباك الأول كان بأسلحة خفيفة، لكن تم الرد بالسلاح الثقيل مع استمرار القصف من قِبل قوات "قسد"، فضلا عن استدعاء قوات دعم للنقاط العسكرية في تل ماعز.

وقامت قوات "قسد"، مساء السبت، بمداهمة أحياء في مدينة الحسكة كما فرضت حظر تجول تام.