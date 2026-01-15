العربية: غلق الأجواء الإيرانية أمام الطائرات القادمة من اتجاه العراق

وكالات

نقلت القناة العربية عن مصادر، بأن الحكومة في إيران أغلقت الأجواء الإيرانية أمام الطائرات القادمة من اتجاه العراق.

وحذرت ألمانيا مساء اليوم الأربعاء، شركات الطيران من دخول المجال الجوي الإيراني.

وأصدرت السلطات الألمانية مذكرة جديدة تحذر شركات الطيران الألمانية من دخول المجال الجوي الإيراني.

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت وزارات خارجية بريطانيا وبولندا وإيطاليا وألمانيا، جميع رعاياها بمغادرة إيران فورًا، ودعت مواطنيها إلى عدم السفر إليها.

وفي تصريحات لـ"رويترز"، ورجح مسؤولون أوروبيون، أنه من الممكن أن تشن الولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران "خلال الـ 24 ساعة القادمة".

وتتزامن تصريحات المسؤولين الأوروبيين لوكالة "رويترز"، مع تأكيد مسؤول أمريكي بدء سحب بعض الأفراد من قواعد رئيسية في الشرق الأوسط كإجراء احترازي، في ظل تصاعد التوترات وتهديدات الرئيس دونالد ترمب.