إعلان

إسبانيا تنصح مواطنيها بمغادرة إيران وتحذرهم من التقاط "صور"

كتب : محمود الطوخي

12:02 ص 15/01/2026

إسبانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نصحت إسبانيا مواطنيها، اليوم الأربعاء، بمغادرة إيران باستخدام "أي وسيلة متاحة"، محذرة بشدة من السفر إلى هناك،

وحذّرت مدريد، مواطنيها من المشاركة في الاحتجاجات أو التقاط صور ومقاطع فيديو للمظاهرات والمباني الرسمية، في تحديث جديد لنصائح السفر يتزامن مع خطوات مماثلة لإيطاليا وبريطانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية، أن أي مواطن يلتقط صورا خارج المناطق السياحية "قد يُنظر إليه بعين الريبة" في الوقت الراهن، كما نصحت بشدة بعدم تصوير المنشآت العسكرية أو الحكومية، أو التعبير علنا عن آراء سياسية أو دينية "حتى على وسائل التواصل الاجتماعي".

ويأتي هذا التحذير في وقت حثت فيه إيطاليا مواطنيها على مغادرة إيران، بينما سحبت المملكة المتحدة موظفي سفارتها من البلاد مؤقتا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسبانيا إسبانيا تنصح مواطنيها بمغادرة إيران وزارة الخارجية الإسبانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن | نقل فنان للمستشفى وتعليقات النجوم بعد خسارة المنتخب ورسالة
زووم

حدث بالفن | نقل فنان للمستشفى وتعليقات النجوم بعد خسارة المنتخب ورسالة
"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
زووم

"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
إيران تغلق مجالها الجوي وتشترط الحصول على إذن مسبق
شئون عربية و دولية

إيران تغلق مجالها الجوي وتشترط الحصول على إذن مسبق
ليفربول يعلق على هزيمة محمد صلاح ومنتخب مصر أمام السنغال
رياضة عربية وعالمية

ليفربول يعلق على هزيمة محمد صلاح ومنتخب مصر أمام السنغال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان