إسبانيا تنصح مواطنيها بمغادرة إيران وتحذرهم من التقاط "صور"

نصحت إسبانيا مواطنيها، اليوم الأربعاء، بمغادرة إيران باستخدام "أي وسيلة متاحة"، محذرة بشدة من السفر إلى هناك،

وحذّرت مدريد، مواطنيها من المشاركة في الاحتجاجات أو التقاط صور ومقاطع فيديو للمظاهرات والمباني الرسمية، في تحديث جديد لنصائح السفر يتزامن مع خطوات مماثلة لإيطاليا وبريطانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية، أن أي مواطن يلتقط صورا خارج المناطق السياحية "قد يُنظر إليه بعين الريبة" في الوقت الراهن، كما نصحت بشدة بعدم تصوير المنشآت العسكرية أو الحكومية، أو التعبير علنا عن آراء سياسية أو دينية "حتى على وسائل التواصل الاجتماعي".

ويأتي هذا التحذير في وقت حثت فيه إيطاليا مواطنيها على مغادرة إيران، بينما سحبت المملكة المتحدة موظفي سفارتها من البلاد مؤقتا.