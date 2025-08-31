إعلام عبري: مقاتلات إسرائيلية ألقت قنابل قرب موقع عسكري للجيش بالخطأ

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إن مقاتلات إسرائيلية ألقت بالخطأ قنابل على مقربة من موقع عسكري للجيش شمالي قطاع غزة.

وفي منتصف أبريل الماضي، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إحدى طائرات سلاح الجو أسقطت ذخائر على منطقة نير يتسحاق في غلاف غزة، أثناء قيامها بطلعة قتالية.

وأوضح الجيش في بيان له، أن الذخائر سقطت بسبب عطل في إحدى طائرات سلاح الجو الإسرائيلي التي كانت في طلعة قتالية لضرب قطاع غزة.

وأضاف البيان: "منذ قليل، سقطت ذخيرة ألقتها طائرة مقاتلة خلال هجوم على قطاع غزة في منطقة مفتوحة بالقرب من قرية نير يتسحاق الحدودية نتيجة خلل فني".

وبحسب البيان، لم تقع أي إصابات بسبب الحادث، كما أنه يجري التحقيق في الحادث.