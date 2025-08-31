استشهاد 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

غزة - (د ب أ)

استشهد 20 مواطنًا فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الأحد، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بـ "استشهاد مواطن وإصابة آخرين، باستهداف مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في أرض أبو شعبان بمخيم البريج وسط القطاع".

وقالت إن "مواطنين استشهداو آخرين أصيبوا من طالبي المساعدات قرب مركز مساعدات نتساريم شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع"، مشيرة إلى "وقوع شهداء وجرحى، في قصف إسرائيلي على منتظري المساعدات جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع".

وأوضحت أن "قوات الاحتلال فجّرت أربعة روبوتات مفخخة لتدمير منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة".