إعلام سوري: قسد تقصف قرية تل ماعز شرقي حلب وتحاول التسلل في اتجاهها

03:30 ص الأحد 31 أغسطس 2025

قوات سوريا الديمقراطية

وكالات

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن قوات سوريا الديمقراطية قسد استهدفت فجر اليوم الأحد، قرية تل ماعز شرق محافظة حلب بعدد من قذائف الهاون وراجمات الصواريخ.

وأكدت قناة "الإخبارية" السورية، أن قوات قسد استهدفت قرية تل ماعز بعدد من قذائف المدفعية، في وقت تصدّت فيه وحدات من الجيش العربي السوري لمحاولة تسلل عناصرها باتجاه القرية وأجبرتها على التراجع بعد اشتباكات متقطعة في محيط المنطقة.

وتشهد مناطق ريف حلب الشرقي بين الحين والآخر استهدافات متبادلة ومحاولات تسلل، في ظل توتر ميداني متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي منتصف شهر أغسطس الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أنها أحبطت عملية تسلل لقوات قسد نحو نقاط انتشار الجيش السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب، مؤكدة أن وحدات الجيش السوري ردت وضمن قواعد الاشتباك على مصادر النيران وأفشلت عملية التسلل وأجبرت القوات المتقدمة نحو موقع تل ماعز على الانسحاب إلى مواقعها الأصلية، روسيا اليوم.

وأكد وزارة الدفاع السورية ضرورة التزام قسد بالاتفاقات الموقعة مع الدولة السورية والتوقف عن عمليات التسلل والقصف والاستفزاز التي تستهدف عناصر الجيش والأهالي في مدينة حلب وريفها الشرقي وأن استمرار هذه الأفعال سيؤدي إلى عواقب جديدة.

