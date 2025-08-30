إعلان

ضابط إسرائيلي: غزة أصبحت منطقة بلا قانون والمساءلة شبه معدومة لجنودنا

06:51 م السبت 30 أغسطس 2025

جنود الاحتلال فى قطاع غزة

وكالات

أكد نقيب احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، أن رفض الخدمة في غزة هو السبيل الوحيد لإنقاذ إسرائيل.

وأشار الضابط الإسرائيلي، إلى أن جنود وضباط جيش الاحتلال يقاتلون لأن قادتهم لم يخططوا للتوقف أبدا، مؤكدا أن غزة أصبحت منطقة بلا قانون والمساءلة شبه معدومة للجنود.

وشدد الضابط الإسرائيلي، على أن لا مستقبل لإسرائيل مع حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتهورة التي تنكر حدود قوتها، موضحا أن خطة إعادة احتلال غزة إدمان احتلال من حكومة لا تعرف إلا التدمير.

وفي سياق منفصل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه خلال القتال بحي الزيتون شرقي غزة كانت هناك مخاوف من وجود جنود مفقودين، مشيرة إلى أنه تبين لاحقًا عدم حدوث ذلك.

وأضافت وسائل الإعلام العبرية، أنه بعد إحصاء الجنود والفحص تبين أن الجنود الأربعة الذين انقطع الاتصال بهم وجدوا بصحة جيدة، بحسب قولها.

وليل أمس، شهد حي الزيتون وحي الصبرة سلسلة عمليات للمقاومة، بدأت بكمين هجومي قُتل فيه جنود، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن الجيش الإسرائيلي فعّل ما يُعرف ببروتوكول "هانيبال" لقتل أي جنود قبل وقوعهم أسرى.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل عدد من الجنود وإصابة 11 بجروح خطرة، مع فقدان أثر 4 جنود يخشى الجيش الإسرائيلي وقوعهم أسرى في يد المقاومة، في حين وصفت الحدث وسائل إعلام إسرائيلية بأنه أكبر حدث منذ طوفان الأقصى.

احتلال غزة جنود الاحتلال غزة بنيامين نتنياهو
