الشرع: ما جرى في حي الشيخ مقصود هو عملية إنفاذ قانون

كتب : مصراوي

11:48 م 14/01/2026

أحمد الشرع

وكالات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن ما جرى في حي الشيخ مقصود هو عملية إنفاذ قانون أمام تنظيم اعتدى على أحياء حلب.

وأضاف الرئيس السوري، في تصريحات نقلتها الإخبارية السورية، اليوم الأربعاء، أنه لا يزال الباب مفتوحا أمام قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، لافتًا إلى أنه لم يتراجع عن اتفاق 10 مارس الماضي.

وأكد الرئيس السوري، أن اتفاق مارس يضمن حقوق الأكراد لكن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لم تتخذ أي خطوة عملية.

وأشار الرئيس السوري، إلى أن حل مشكلة الأكراد لا يكون بسيطرة قسد على مساحة شاسعة من سوريا.

أحمد الشرع الرئيس السوري حي الشيخ مقصود حلب سوريا قوات سوريا الديمقراطية

