عبد العاطي ونظيرته اللاتفية يبحثان سبل إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة

كتبت- أسماء البتاكوشي:

تلقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من بايبا برازي وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا، إذ تناول الاتصال مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاتصال، دار نقاش بين الوزيرين حول التطورات المتسارعة في قطاع غزة، إذ تناولت الوزيرة برازي مجريات الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يُعقد بالدنمارك، كما قدم الوزير عبد العاطي من جانبه عرضًا متكاملًا لجهود مصر الحثيثة الرامية إلى إنهاء المعاناة في غزة وضمان نفاذ المساعدات، مبرزًا التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة والمجاعة التي يواجهها أكثر من مليوني فلسطيني.

وشدد عبد العاطي في هذا الإطار على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، وفي طليعته الاتحاد الأوروبي، بمسؤولياته لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين، ودفعها للتوقف عن التوسع فى عملياتها العسكرية، والتوقف فورًا عن استخدام التجويع كسلاح.

وأشار وزير الخارجية إلى آليات الاتحاد الأوروبي التي يمكن تفعيلها، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات أوروبية محددة وفعالة لدفع إسرائيل نحو التجاوب مع المقترح المطروح لوقف إطلاق النار.

كما تناول الاتصال مسار العلاقات الثنائية، إذ أعرب الوزيران عن التطلع لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، وشددا على ما تحظى به الشراكة المصرية–اللاتفية من اهتمام، لما تحمله من إمكانات واعدة للتعاون في مجالات ذات أولوية للطرفين.

وأكد الوزيران الحرص على مواصلة التنسيق، وبذل الجهود المشتركة لحفظ السلم والأمن الدوليين، وتعزيز الشراكة المصرية–الأوروبية لمواجهة التحديات المشتركة.







