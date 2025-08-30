الصين: نأمل أن تحافظ تايلاند على استقرارها بعد إقالة رئيسة الوزراء

نأمل أن تحافظ تايلاند على استقرارها بعد إقالة رئي



بكين- (د ب أ)

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت إن الصين تأمل في أن تحافظ تايلاند على الاستقرار وتستمر في الازدهار، وذلك بعدما تمت الإطاحة ببايتونجتارن شيناواترا من منصبها كرئيسة للوزراء.

وكانت المحكمة الدستورية في تايلاند قد قضت أمس الجمعة أن بايتونجتارن انتهكت أحكام الدستور وأقالتها من منصبها.

وقالت المتحدثة "هذه قضية داخلية في تايلاند. وبصفتنا جارة مقربة وصديقة لتايلاند، نأمل أن تحافظ البلاد على الاستقرار وتواصل الازدهار".