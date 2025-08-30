إعلان

الصين: نأمل أن تحافظ تايلاند على استقرارها بعد إقالة رئيسة الوزراء

10:37 ص السبت 30 أغسطس 2025

نأمل أن تحافظ تايلاند على استقرارها بعد إقالة رئي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


بكين- (د ب أ)

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت إن الصين تأمل في أن تحافظ تايلاند على الاستقرار وتستمر في الازدهار، وذلك بعدما تمت الإطاحة ببايتونجتارن شيناواترا من منصبها كرئيسة للوزراء.

وكانت المحكمة الدستورية في تايلاند قد قضت أمس الجمعة أن بايتونجتارن انتهكت أحكام الدستور وأقالتها من منصبها.

وقالت المتحدثة "هذه قضية داخلية في تايلاند. وبصفتنا جارة مقربة وصديقة لتايلاند، نأمل أن تحافظ البلاد على الاستقرار وتواصل الازدهار".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الصينية الصين ببايتونجتارن شيناواترا المحكمة الدستورية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة