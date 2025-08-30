إعلان

وزير خارجية النرويج: نحتاج دعمًا قويًا لبناء دولة فلسطينية

10:05 ص السبت 30 أغسطس 2025

قطاع غزة

وكالات

قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي: "نحتاج دعمًا قويًا لبناء دولة فلسطينية وإنهاء الحرب وإدخال المساعدات والضغط على إسرائيل".

ويوم أمس قال وزير التنمية الدولية النرويجي آسموند جروفر أوكروست، إن الوضع في قطاع غزة يتفاقم ويصبح أسوأ يوما بعد يوم، مؤكدًا أن ما يحدث هناك انتهاك للقانون الدولي.

وشدد أوكروست -في مقابلة مع الجزيرة- على أن غزة تحولت منذ مدة طويلة إلى جحيم على الأرض، كاشفًا أن بلاده تبذل قصارى جهدها لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي إسرائيل قطاع غزة
