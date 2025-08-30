إعلان

خسارة كبيرة بصفوف جنود الاحتلال في كمين للمقاومة بالزيتون

02:32 ص السبت 30 أغسطس 2025

جنود الاحتلال (وكالات)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل قليل، بمقتل جندي وإصابة 11 آخرين في كمين للمقاومة الفلسطينية بحي الزيتون في مدينة غزة، وسط أنباء عن وقوع "حدث أمني صعب" في أربعة مواقع بالحي.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن اشتباكات عنيفة تدور "وجهًا لوجه" بالرشاشات بين عناصر من حماس وقوات إسرائيلية في حي الزيتون، مشيرةً إلى أن الجيش بدأ عملية سحب لجنوده من الحي وإعادتهم إلى ثكناتهم.

وبالتزامن مع الانسحاب، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع قرب الحي، بينما أطلق الجيش مزيدًا من القنابل الضوئية في سماء المنطقة.

وفي تطور لافت، أفاد جندي إسرائيلي بسماع أصوات من أجهزة اتصال كانت بحوزة جنود وُصفوا بـ"المفقودين" في حي الزيتون، مما يضيف غموضًا حول مصيرهم.

حي الزيتون المقاومة الفلسطينية كمين المقاومة جيش الاحتلال الإسرائيلي وسائل إعلام إسرائيلية حدث أمني
