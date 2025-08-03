وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه شعر "بالصدمة بعد مشاهدة مقاطع الفيديو المروعة للأسيرين في غزة روم وأفيتار".

وادّعى نتنياهو، أن حماس لا تريد صفقة بل تسعى لتحطيم إسرائيل من خلال مقاطع الرعب التي تنشرها للأسرى، مضيفا "لن ننكسر ونحن مصممون أكثر من أي وقت مضى على تحرير الأسرى والقضاء على حماس وضمان ألا تشكل غزة تهديدا على إسرائيل مستقبلا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال نتنياهو إنه "لا يمكن للعالم أن يظل غير مبال بالصور المروعة لأسرانا والتي تذكرنا بجرائم النازيين"، وفق تعبيره.

وأشار نتنياهو، إلى أنه طالب رئيس المكتب الإقليمي للصليب الأحمر بالعمل مع حماس وجميع الجهات في غزة لضمان حصول الأسرى الإسرائيليين على رعاية مناسبة، مضيفا ""قلت للرئيس الإقليمي للصليب الأحمر إن كذبة تجويع سكان غزة التي تنشرها حماس تخالف الحقيقية".

في المقابل، قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أبو عبيدة، الأحد، إن كتائب القسام مستعدة للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أيّ طلب للجنة الدولية للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية لأسرى الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أبو عبيدة، أن المقاومة الفلسطينية تشترط لإدخال الطعام للأسرى فتح الممرات لمرور الغذاء والدواء لعموم أبناء الشعب الفلسطيني ووقف الطلعات الجوية الإسرائيلية في أوقات استلام الطرود للأسرى.

وأكد أبو عبيدة، أن كتائب القسام لا تتعمد تجويع الأسرى لكنهم يأكلون مما يأكل منه مجاهدوها وعموم أبناء الشعب الفلسطيني ولن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار.