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بريطانيا: تحقيق حول آلية عمل منظمتين داعمتين لإسرائيل

07:32 م الأحد 03 أغسطس 2025

بريطانيا وإسرائيل

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وكالات

قالت مؤسسة "كيج إنتر ناشونال" الحقوقية المستقلة، إن هيئة المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة تجري تحقيقا بشأن الجناح الخيري لمنظمة "محامو المملكة المتحدة من أجل إسرائيل".

وأشارت المؤسسة الحقوقية، إلى أنها قدمت شكوى في يوليو الماضي، ضد منظمة "محامو المملكة المتحدة من أجل إسرائيل" ومنظمة "حملة مناهضة معاداة السامية".

وأشارت "كيجفي منشور على حسابها بمنصة" إكسإلى أنها سردت في شكواها إسهامات المنظمتين الداعمتين لإسرائيل في إضفاء الشرعية على سياسات إسرائيل العنصرية وأعمال الفصل العنصري والإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.

كذلك، أوضحت المؤسسة الحقوقية في شكواها، أن المنظمتين قدّمتا شكاوى كيدية إلى الجامعات وأصحاب العمل ضد أشخاص مؤيدين لفلسطين، ما تسبب بأضرار جسيمة لهؤلاء الأشخاص.

وطالبت "كيج إنترناشونال"، هيئة المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة، بإلغاء الغطاء الخيري الذي يُستغل بتوفير بنية تحتية مناصرة للإبادة الجماعية في غزة.

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