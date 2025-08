بريطانيا: تحقيق حول آلية عمل منظمتين داعمتين لإسرائيل

وكالات

قالت مؤسسة "كيج إنتر ناشونال" الحقوقية المستقلة، إن هيئة المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة تجري تحقيقا بشأن الجناح الخيري لمنظمة "محامو المملكة المتحدة من أجل إسرائيل".

وأشارت المؤسسة الحقوقية، إلى أنها قدمت شكوى في يوليو الماضي، ضد منظمة "محامو المملكة المتحدة من أجل إسرائيل" ومنظمة "حملة مناهضة معاداة السامية".

وأشارت "كيج"، في منشور على حسابها بمنصة" إكس"، إلى أنها سردت في شكواها إسهامات المنظمتين الداعمتين لإسرائيل في إضفاء الشرعية على سياسات إسرائيل العنصرية وأعمال الفصل العنصري والإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.

🚨BREAKING: The UK Charity Commission is now investigating the charitable wing of UK Lawyers for Israel (UKLFI), following a complaint from CAGE International.



CAGE submitted the complaint last month against both UKLFI and the Campaign Against Antisemitism (CAA). The Charity… pic.twitter.com/26oRTpMqTp