الجيش الإسرائيلي يعلن رصد مسيّرة أطلِقت من اليمن

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه رصد طائرة مسيّرة جنوبي إسرائيل أطلِقت من اليمن، قائلًا إنه اعترضها بنجاح دون وقوع إصابات.

وأول أمس الجمعة، أعلن الجيش، اعتراض صاروخ أُطلِق من اليمن بعد دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن أطلقت 6 مسيرات نحو إسرائيل خلال الشهر الأخير، زاعمة أنه تم اعتراضها بالكامل.

وتواصل جماعة الحوثي اليمنية، شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، فضلًا عن استهداف السفن التابعة لها في البحرين الأحمر إسنادًا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.