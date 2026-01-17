إعلان

جولة ميدانية لمحافظ سوهاج لمتابعة جاهزية شوارع حي شرق للرصف

كتب : عمار عبدالواحد

02:37 م 17/01/2026

جانب من جولة محافظ سوهاج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قام اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية لتفقد جاهزية منطقة شارع شريف والشوارع المتفرعة منه، تمهيدًا لأعمال الرصف المقرر تنفيذها بحي شرق سوهاج، وذلك بحضور تاج أبو سداح، رئيس حي شرق.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة الشوارع وتنفيذ الأعمال التمهيدية قبل البدء في الرصف، على أن تُنفذ الأعمال وفق الحالة الفنية لكل شارع، بما يضمن تسويته وصلاحيته الكاملة لحركة سير المواطنين والسيارات، مع الالتزام بالانتهاء من كافة الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، وبحد أقصى نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد محافظ سوهاج أهمية الالتزام بالمعايير القياسية والفنية المعتمدة، لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الاستدامة، موجهًا برفع مستوى النظافة بالشوارع محل الأعمال، والمتابعة الدورية لضمان عدم تراكم المخلفات.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع تأتي في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى البنية التحتية وتيسير الحركة المرورية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق السيولة المرورية داخل المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

كما وجه بضرورة المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع مراعاة تذليل أي معوقات أو تقليل التأثير على حركة المواطنين أثناء تنفيذ الأعمال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جولة ميدانية لمحافظ سوهاج اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج جاهزية شوارع حي شرق سوهاج للرصف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رابط تحميل دليل العمرة من مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية
أخبار مصر

رابط تحميل دليل العمرة من مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية
ملابس الإحرام للرجال والنساء.. دليلك لعمرة صحيحة
أخبار مصر

ملابس الإحرام للرجال والنساء.. دليلك لعمرة صحيحة
عمرو دياب يشعل شتاء 2026 .. 14 صورة ترصد أجواء حفله بالمنارة
زووم

عمرو دياب يشعل شتاء 2026 .. 14 صورة ترصد أجواء حفله بالمنارة

"لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا".. طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية
رياضة عربية وعالمية

"لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا".. طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية
تخفيف حبس محمد عبد العاطي لـ3 أشهر بدلًا من سنتين في قضية بث محتوى خادش
حوادث وقضايا

تخفيف حبس محمد عبد العاطي لـ3 أشهر بدلًا من سنتين في قضية بث محتوى خادش

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا