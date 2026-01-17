جولة ميدانية لمحافظ سوهاج لمتابعة جاهزية شوارع حي شرق للرصف

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قام اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية لتفقد جاهزية منطقة شارع شريف والشوارع المتفرعة منه، تمهيدًا لأعمال الرصف المقرر تنفيذها بحي شرق سوهاج، وذلك بحضور تاج أبو سداح، رئيس حي شرق.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة الشوارع وتنفيذ الأعمال التمهيدية قبل البدء في الرصف، على أن تُنفذ الأعمال وفق الحالة الفنية لكل شارع، بما يضمن تسويته وصلاحيته الكاملة لحركة سير المواطنين والسيارات، مع الالتزام بالانتهاء من كافة الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، وبحد أقصى نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد محافظ سوهاج أهمية الالتزام بالمعايير القياسية والفنية المعتمدة، لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الاستدامة، موجهًا برفع مستوى النظافة بالشوارع محل الأعمال، والمتابعة الدورية لضمان عدم تراكم المخلفات.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع تأتي في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى البنية التحتية وتيسير الحركة المرورية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق السيولة المرورية داخل المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

كما وجه بضرورة المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع مراعاة تذليل أي معوقات أو تقليل التأثير على حركة المواطنين أثناء تنفيذ الأعمال.