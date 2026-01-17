مصدر مطلع: وزير خارجية العراق يزور طهران غدا الأحد في مهمة وساطة

بغداد- (د ب أ)

قال مصدر سياسي مطلع إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، سوف يتوجه غداً الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، لبحث ملفات استراتيجية تتعلق بأمن المنطقة والعلاقات الثنائية.

ونقل موقع السومرية نيوز عن المصدر ، الذي لم يتم تسميته، قوله إن حسين سيعقد اجتماعاً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.

وسيتركز جدول الأعمال على مناقشة التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران وسبل احتواء الموقف، وكذلك المضي قدماً في المساعي العراقية لاستضافة مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران، وهو المقترح الذي طرحه رئيس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني نهاية عام 2025، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية والاقتصادية.

وتأتي هذه الزيارة في ظل أجواء إيجابية، حيث أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن ترحيبها الرسمي بالوساطة العراقية، مؤكدة رغبتها في إحياء قنوات الحوار عبر العاصمة بغداد لإنهاء الأزمات العالقة.

وتأتي الزيارة وسط توتر في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة على خلفية الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقيام بعمل عسكري لدعم المحتجين.

وردا على التهديدات، حذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من أن الجيش الأمريكي وإسرائيل سيصبحان "أهدافا مشروعة" إذا شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران.