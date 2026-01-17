الجيش السوري يعلن غرب الفرات منطقة عسكرية مغلقة



أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري غرب الفرات منطقة عسكرية مغلقة بعد استهداف "جماعة بي كيه كيه " لقوات الجيش أثناء تطبيقها للاتفاق القاضي بانسحاب عناصرها من مناطق التماس شرق حلب.

ودعت الهيئة، في بيان اليوم أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) "المدنيين في منطقة غرب الفرات إلى الابتعاد عن مواقع جماعة بي كيه كيه وفلول النظام البائد حلفاء تنظيم قسد بشكل فوري".

وأوضحت أن "جماعة بي كيه كيه تقوم بتلغيم جسر شعيب الذكر بريف الرقة الغربي لإيقاف تطبيق الاتفاق"، محذرة من أن "تفجير هذا الجسر سيؤدي لتعطيل الاتفاق وسيكون هناك عواقب وخيمة جداً".

وكانت هيئة العمليات أعلنت في وقت سابق أن قوات تنظيم قسد خرقت الاتفاق، واستهدفت دورية للجيش العربي السوري قرب مدينة مسكنة ما أدى لـ "استشهاد" جنديين وإصابة آخرين.

وأوضحت الهيئة أن حزب العمال الكردستاني ينتشر في عدد من القرى والبلدات غرب الفرات وتعيق تطبيق الاتفاق، وتستهدف قوات الجيش العربي السوري"، مبينةً أن "الجيش سيتابع بسط السيطرة على مناطق غرب الفرات، ويتعامل مع أي استهداف لقواته".

وأشارت الهيئة إلى أن الجيش دخل محافظة الرقة، وسيطر على بلدة دبسي عفنان غرب المحافظة ويتقدم باتجاه الطبقة.

وعلى الجانب الآخر،اتهمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الحكومة السورية بالإخلال ببنود الاتفاق الخاص بدخول قوات الجيش السوري إلى مدينتي دير حافر ومسكنة، شرقي حلب، عقب إتمام قوات قسد الانسحاب منهما.

وقالت قسد في بيان، أورده موقع" آر تي عربي" الروسي، اليوم السبت:"بناء على الاتفاق، كان من المزمع دخول قوات حكومة دمشق إلى مدينتي دير حافر ومسكنة شرقي حلب عقب إتمام قواتنا عملية الانسحاب منهما. إلا أن دمشق أخلّت ببنود الاتفاق".

وأضافت: "دخلت قوات حكومة دمشق إلى المدينتين قبل اكتمال انسحاب مقاتلينا، ما أدى إلى خلق وضع بالغ الخطورة وينذر بتداعيات خطيرة".

وتابع: "وعليه، ندعو القوى الدولية الراعية للاتفاق إلى التدخل العاجل لضمان الالتزام ببنوده ومنع تفاقم الوضع".