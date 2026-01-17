"أنا متعلم مدى الحياة".. مبادرة جديدة بأسوان لنشر ثقافة التعلم المستمر

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن إطلاق مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التعلم المستمر وجعلها ممارسة يومية داخل المجتمع، بما يتواكب مع التوجهات الوطنية والدولية للتنمية البشرية.

وأوضح المحافظ أن مدينة أسوان تعتبر من أوائل المدن المصرية المنضمة إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة ستعمل على تنفيذ محاورها الرئيسية، التي ترتكز على نشر ثقافة التعلم المستمر لجميع الفئات العمرية داخل المجتمعات المحلية، وتعزيز التعلم المجتمعي والمهني والرقمي خارج الأطر التعليمية التقليدية، وتنمية مهارات المستقبل، خاصة المهارات الرقمية والريادية والمهنية.

كما تهدف المبادرة إلى التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة وذوي الإعاقة، إلى جانب تشجيع تنظيم ندوات وورش عمل وأيام مفتوحة للتعلم وحملات توعوية محلية، بما يسهم في ترسيخ قناعة مجتمعية بأن التعلم عملية مستمرة لا تتوقف عند عمر أو مرحلة معينة، بل تمثل مسارًا مستدامًا لبناء الإنسان وتحسين جودة حياته.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين، وعضوية مسئولي الجهات المختصة بالتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعي، وفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وممثلي الجامعة، وفرع المجلس القومي للمرأة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومكتبة مصر العامة، والمكتب الفني لفريق اليونسكو بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن الخطوات التنفيذية للمبادرة ستركز على المناطق النائية والبعيدة والأكثر احتياجًا للتعلم، خاصة في مجال الحرف والأعمال اليدوية، والتي تهدف إلى تمكين المرأة وذوي الهمم اقتصاديًا.