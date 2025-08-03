وكالات

حذّر العرّاف البولندي كريستوف ياتسكوفسكي من أن عام 2026 سيشهد موجة من الاضطرابات التي تجعل منه العام الأكثر خطورة على بولندا والعالم، وذلك وفقاً لتصريحات نقلتها إذاعة "Eska".

وأوضح ياتسكوفسكي أن العام المرتقب سيشهد تصاعدًا في التهديدات الإرهابية، واندلاع ثورات، إلى جانب تدفقات كبيرة للاجئين، مما يهدد بحدوث اضطرابات داخلية وأزمات إنسانية حادة.

ونقلت الإذاعة عن العراف رؤيته الروحية التي وصفها بـ"المروّعة"، والتي تتضمن مشاهد لفوضى شاملة واضطرابات مدنية مرتبطة بأعداد كبيرة من المهاجرين، مشيراً إلى أن 2026 سيكون عامًا مفصليًا في تاريخ البلاد.

ووفقًا لنبوءته، قد تمتد آثار الفوضى إلى عام 2028، وسط توقعات بفرار سياسيين من البلاد خشية اندلاع حرب أهلية، واحتمال غياب رئيس للدولة خلال تلك الفترة.

وأضاف العراف أن بولندا ستواجه ما وصفه بـ"خيانة داخلية"، مشيراً إلى أن الشعب البولندي قد يتعرض للخداع من قِبل مجموعة من السياسيين، في ظل حالة من الانقسام والتوتر الداخلي.