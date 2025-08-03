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بينها مكة.. السعودية تصدر إنذارًا أحمر لـ3 مناطق بسبب حالة الطقس

02:25 م الأحد 03 أغسطس 2025

السعودية

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وكالات

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، أمس السبت، إنذارًا أحمر (أعلى درجات الخطر) في 3 مناطق بالمملكة وهي: مكة المكرمة والباحة وعسير.

وقال المركز، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إن هذه المناطق قد تشهد هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تسبب انعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وأعلن أن هذه الإنذارات تبدأ يوم السبت من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشر في منطقة الباحة، بينما تبدأ الأحد من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً في عسير.

وفي مكة المكرمة، تبدأ الإنذارات يوم الأحد من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة العاشرة مساءً.

وبدورها، دعت الجهات السعودية المختصة المواطنين إلى توخي الحذر واتباع التعليمات، مع الابتعاد عن منابع المياه حفاظًا على السلامة العامة.

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