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الدفاع الروسية: إسقاط 93 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

08:22 ص الأحد 03 أغسطس 2025

طائرة مسيرة أوكرانية

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط 93 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مناطق جنوب غربي البلاد والبحر الأسود.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

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