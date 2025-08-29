إعلان

ألمانيا تلغي قرار حظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين في فرانكفورت

11:18 م الجمعة 29 أغسطس 2025

ألمانيا

(د ب أ)

قررت السلطات الألمانية السماح بتنظيم مظاهرة مؤيدة لفلسطين في مدينة فرانكفورت، بعد أن أيدت محكمة، اليوم الجمعة، إلغاء الحظر الذي كان قد فرضه مكتب النظام العام في المدينة الواقعة غربي ألمانيا.

ومن المتوقع أن يشارك ما يصل إلى خمسة آلاف شخص في المسيرة المقررة غدًا السبت، تحت شعار: "متحدون من أجل غزة – أوقفوا الإبادة الجماعية الآن"، والتي سبق أن حُظرت بدعوى أنها قد تشكل "تجمعًا من المحتمل أن يكون معاديًا للسامية".

إلا أن المحكمة الإدارية العليا في ولاية هيس أيدت حكم المحكمة الإدارية في فرانكفورت الصادر أمس الخميس، والقاضي بإلغاء الحظر.

وأكدت المحكمة أن الشرطة يمكنها "اتخاذ إجراءات ضد الأفراد المشاغبين" مع ضمان "الحق الأساسي في حرية التجمع لبقية المشاركين".

وبموجب قانون النظام العام في ولاية هيس، يجوز إخضاع المسيرات لشروط أو حظرها إذا شكّلت تهديدًا للأمن أو النظام العام.

ألمانيا فرانكفورت تظاهرات فلسطين
