الرئاسة الفلسطينية ترد على قرار أمريكا بشأن التأشيرات

08:53 م الجمعة 29 أغسطس 2025

الرئاسة الفلسطينية

وكالات

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها واستغرابها الشديدين من قرار وزارة الخارجية الأمريكية القاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل.

وأكدت الرئاسة أن القرار يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر"، خاصة وأن دولة فلسطين تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة.

وطالبت الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في قرارها والتراجع عنه، مشددة على التزام فلسطين بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وجميع التزاماتها تجاه تحقيق السلام، كما جاء في رسالة الرئيس محمود عباس إلى قادة العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي المقابل، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، القرار الأمريكي بأنه "خطوة شجاعة"، موجهاً الشكر للإدارة الأمريكية على "محاسبة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية على دعمها للإرهاب والتحريض على الكراهية، وجهودها لملاحقة إسرائيل قضائياً".

