الجيش السوري يعلن السيطرة بشكل كامل على مدينة دير حافر

كتب : مصراوي

10:12 ص 17/01/2026

الجيش السوري يسيطر على مدينة دير حافر

دمشق- (د ب أ)

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري اليوم السبت بسط السيطرة العسكرية على مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي بشكل كامل.

جاء ذلك بعد إعلان الهيئة أن طلائع قوات الجيش العربي السوري بدأت بالدخول إلى منطقة غرب الفرات ابتداءً بمدينة دير حافر.

وكانت الإخبارية السورية أفادت بـ "إزالة السواتر الترابية في مدخل منطقة دير حافر استعداداً لانتشار الجيش في المنطقة".

بدوره، أشار المرصد السوري لحقوق إلى انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، صباح اليوم، من منطقتي دير حافر ومسكنة عقب إعلان رسمي لقائدها العام مظلوم عبدي، لتدخل القوات الحكومية السورية إلى المنطقتين وتنتشر فيهما، وذلك وفق تفاهمات جرت بوساطة أمريكية.

ووفق المرصد ، جاءت هذه التطورات بعد يومين من التوتر والهجمات في مناطق التماس شرقي حلب، حيث أعلن عبدي في بيان رسمي أن قرار الانسحاب يأتي استجابة لدعوات من دول صديقة ووسطاء، وفي إطار ما وصفه بـإبداء حسن النية لاستكمال عملية الدمج والالتزام ببنود اتفاقية العاشر من مارس الماضي.

وجرى الانسحاب صباحاً، مع إعادة تموضع قوات قسد نحو مناطق شرق الفرات، في خطوة تُعد تحولاً ميدانياً لافتاً في خارطة السيطرة شرقي حلب، وسط ترقب لتداعياتها السياسية والعسكرية خلال المرحلة المقبلة ، وفق المرصد .

وأشار المرصد إلى أن اجتماعا عُقد أمس في بلدة دير حافر، برئاسة قيادي رفيع المستوى من التحالف الدولي لبحث التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، وتعزيز التنسيق المشترك بين الأطراف المعنية بما يضمن استقرار وأمن الأهالي.

وكان الجيش السوري بدأ مساء أمس الجمعة عمليات قصف مركزة على مواقع قسد في مدينة دير حافر.

هيئة العمليات في الجيش السوري الجيش السوري السيطرة على مدينة دير حافر مدينة دير حافر بريف حلب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية

