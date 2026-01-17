تايوان ترصد 26 طائرة عسكرية و9 سفن تابعة للصين حول أراضيها

تايبيه- (د ب أ)

رصدت وزارة الدفاع التايوانية 26 طائرة عسكرية وتسع سفن بحرية تابعة للصين حول أراضيها، بين الساعة السادسة صباح أمس الجمعة والسادسة صباح اليوم السبت.

وتردد أن سبع طائرات عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية للبلاد. وردا على ذلك أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني، حسب موقع تايوان نيوز اليوم السبت.

ورصدت تايوان، منذ بداية الشهر الجاري، طائرات عسكرية صينية 164 مرة وسفنا 121مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية(سي.إس.آي.إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".