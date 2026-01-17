إعلان

قصف مدفعي وغارات وإطلاق نار مكثف بعدة مناطق في غزة

كتب : مصراوي

10:15 ص 17/01/2026

قصف مدفعي وغارات وإطلاق نار مكثف بعدة مناطق في غزة

غزة- (د ب أ)

شن الطيران الإسرائيلي غارات، فجر اليوم السبت، على مدينة غزة ووسط القطاع، وقصفت مدفعيته المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، في تواصل لخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، حسبما أفادت وكالة أنباء الصحافة الفلسطينية (صفا).

وأضافت الوكالة أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت شرقي دير البلح ومخيم البريج وحي التفاح بمدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، أفادت "صفا" بإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية والطيران المروحي النيران المكثفة على شرقي خان يونس، وصوب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الساري منذ العاشر من أكتوبر العام الماضي.

ورغم دخول المرحلة الثانية حيز التنفيذ، منذ يوم الأربعاء الماضي، إلا أن جيش الاحتلال ارتكب مجازر أدت لمقتل 20 فلسطينيًا.

