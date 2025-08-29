إعلان

رئيس المعارضة الإسرائيلي: إسرائيل في انهيار سياسي وحكومة نتنياهو غائبة دوليًا

06:49 م الجمعة 29 أغسطس 2025

يائير لابيد

وكالات

قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن إسرائيل تمر بحالة "انهيار سياسي" نتيجة إصرارها على مواصلة حرب غزة، متهماً حكومة بنيامين نتنياهو بأنها غائبة تمامًا عن الساحة الدولية.

وحذّر لابيد، في تصريحات إعلامية الجمعة، من خطورة التوجه الحكومي نحو احتلال قطاع غزة بالكامل، معتبرًا أن هذا المسار سيؤدي إلى موت الأسرى جوعًا وتعذيبًا أو خلال عمليات الجيش الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه بدأ عمليات تمهيدية للهجوم على مدينة غزة، مشيرًا إلى أنه ينفذ في هذه الأثناء هجمات مكثفة على مشارفها.

وأوضح الجيش، عبر منشور على منصة "إكس"، أن مدينة غزة ستتحول إلى "منطقة قتال خطيرة"، مؤكداً استمرار عملياته البرية والهجمات ضد ما وصفه بـ"المنظمات الإرهابية" في القطاع، وذلك بتوجيه من الحكومة التي قررت استثناء مدينة غزة من الهدنة التكتيكية المؤقتة.

