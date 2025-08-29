إعلان

59 شهيدًا بنيران الاحتلال بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

04:28 م الجمعة 29 أغسطس 2025

قطاع غزة

وكالات

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 59 فلسطينيًا استشهدوا وأُصيب 224 بنيران الاحتلال الإسرائيلي في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الماضي سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة منها مدينة غزة وخان يونس وحي الزيتون.

وصباح اليوم، أفاد مجمع ناصر الطبي، بوقوع شهيدان ومصاب في استهداف مسيرة إسرائيلية فلسطينيين وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أعلن المستشفى المعمداني، وقوع شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وزارة الصحة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي
