تركيا تعلن قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بشكل كامل

وكالات

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن بلاده قررت قطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بشكل كامل، كما قررت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية.

وقال فيدان: "قطعنا تجارتنا بالكامل مع إسرائيل ولا نسمح للسفن التركية بالتوجه إلى موانئها ولا للطائرات الإسرائيلية بدخول مجالنا الجوي".

وأضاف أن إسرائيل ترتكب مجازر جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن الاحتلال يمارس سياسة التجويع الوحشية بحق الفلسطينيين في القطاع في مسعى لطردهم.

وذكر فيدان، أن الخطط الإسرائيلية متواصلة من أجل احتلال جميع أراضي غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تريد القضاء على حل الدولتين بدعم أمريكي غير محدود.

ولفت إلى أن النظام العالمي عجز عن تحمل مسؤولياته لوقف المجازر الإسرائيلية، وأن العقلية الإسرائيلية لا تعترف بالقوانين الدولية وتضرب بها عرض الحائط.

وقال وزير الخارجية التركي، إن المستجدات تؤكد أن إسرائيل تريد احتلال جميع الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن مساعي بلاده مستمرة مع مصر وقطر لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية.