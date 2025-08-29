إعلان

تركيا: إسرائيل تريد احتلال جميع الأراضي الفلسطينية

03:18 م الجمعة 29 أغسطس 2025

هاكان فيدان وزير الخارجية التركي

background

وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن إسرائيل ترتكب مجازر جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وإن الاحتلال يمارس سياسة التجويع الوحشية بحق الفلسطينيين في القطاع في مسعى لطردهم.

وذكر فيدان، اليوم الجمعة، أن الخطط الإسرائيلية متواصلة من أجل احتلال جميع أراضي غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تريد القضاء على حل الدولتين بدعم أمريكي غير محدود.

ولفت إلى أن النظام العالمي عجز عن تحمل مسؤولياته لوقف المجازر الإسرائيلية، وأن العقلية الإسرائيلية لا تعترف بالقوانين الدولية وتضرب بها عرض الحائط.

وقال وزير الخارجية التركي، إن المستجدات تؤكد أن إسرائيل تريد احتلال جميع الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن مساعي بلاده مستمرة مع مصر وقطر لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية.

هاكان فيدان وزير الخارجية التركي إسرائيل قطاع غزة مصر
